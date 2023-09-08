متهم بالتجسس لصالح إيران.. الشرطة البريطانية تواصل البحث عن الجندي الهارب

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أن عمليات البحث التي تجري حالياً في متنزه ريتشموند بالمدينة تتعلق بمطاردة جندي سابق بالجيش مشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية وجمع معلومات لصالح إيران.

وفر آن دانييل عابد خليفة ذو الـ 21 عاماً صباح يوم الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن إتش إم بي واندسوورث، وربط نفسه أسفل سيارة فان، بحسب شبكة سكاي نيوز الأنجليزية.

وبدأت السلطات البريطانية عمليات مطاردة وبحث موسعة شملت تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات، مما أدى لتأخير رحلات.

وذكرت إذاعة "إل بي سي" أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة شوهدت تحلّق حول المتنزه الواقع في غرب لندن، في وقت مبكر من اليوم.

كما أكد ريشي سوناك في اللحظات القليلة الماضية إن الشرطة تعمل ليلًا ونهارًا لاستعادة دانييل خليفة.

وفي حديثه من دلهي حيث ذهب لحضور قمة مجموعة العشرين، قال سوناك إنه يريد طمأنة البلاد بأن الشرطة تعمل على القبض عليه.

وأضاف أن بدأ وزير العدل البريطاني فتح تحقيقًا داخليًا في الظروف المحيطة بهروبه.