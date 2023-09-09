عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون..

لو هتشتري بالتقسيط .. اعرف شروط كتابة عقود التمويل الاستهلاكي

صدى البلد

التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.

 

ضوابط كتابة عقود التمويل الاستهلاكى 

 

وقد نصت المادة (10) من قانون التمويل  الاستهلاكى، على شركات التمويل الاستهلاكي 
إبرام عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

١-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.

٢-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

٣-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

الحرف اليدوية يطالب الوزارات بالتنسيق لتوطين الصناعة.. ويؤكد: هناك نقص تمويل بالقطاع

اقتصاد الإمارات|مبادرة تمويل بـ16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات إفريقيا في الطاقة النظيفة

٤-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

٥-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.

٦-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.

٧-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.

٨-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.

-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

التمويل الاستهلاكي السلع شركات التمويل الاستهلاكي تمويل الترخيص الديون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

10 درجات والتحسن خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بحالة الطقس بعد أيام اللهيب

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

المغرب .. وزارة الداخلية تعلن وفاة 296 شخصا جراء الزلزال

موضوعات متعلقة

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لمنحة دعم البيئات البحثية

الحرف اليدوية يطالب الوزارات بالتنسيق لتوطين الصناعة.. ويؤكد: هناك نقص تمويل بالقطاع

ترشيحاتنا

علي الحجار يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش برعاية قناة "الحياة"

الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. كامل الوزير: مصر بها 18 ميناء تجاريا.. محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه.. وإنشاء جامعة للنقل قريبا

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي | أبرز الجوائز المتوقعة

تصدرت السوشيال ميديا.. مزيج لموسيقى أشهر كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

جدول صيانات هيونداي النترا HD.. امتى عربيتك تروح التوكيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الفتوح عمارة.. حصل على الدكتوراه فى الإخراج وظل يقدم الأدوار الثانوية

أسباب النزيف من الأذن وطريقة علاجه

طريقة تحضير كبسة سعودى الأصلية

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ