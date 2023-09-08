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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير يرد على شكوى المواطنين بشأن كراسي القطار الروسي| فيديو

القطار الروسى
القطار الروسى

رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على شكاوى المواطنين بشأن كراسي القطارات الروسي  .

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القطار الروسي قوي ومتين للغاية، وتمت مقارنته بالقطارات الصينية والتالجو، رغم أنه أقل درجة منهم.

القطار الروسي غير مخصص للمسافات الطويلة

وأوضح كامل الوزير، أن القطار الروسي غير مخصص للمسافات الطويلة، وطول الخط الذي يسير فيه، 60 كيلو فقط.

وأشار كامل الوزير، إلى أن كرسى القطار الروسي غير مريح، ولكنه ليس متعبا، وأهالينا اللي بيستخدموه، مبسوطين جدا من القطار.

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