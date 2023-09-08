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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. "الوزير" يكشف تفاصيل استيراد 1350 عربة قطار جديدة

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير

كشف الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل استيراد 1350 عربية جديدة بتمويل روسي ومجري.

وأضاف كامل الوزير خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، بعد رفع كفاءة العربات التى كانت موجودة، تحركت الدولة لإستيراد عربات جديدة فاتفقت على استيراد 1350 عربة جديدة.

800 عربة 

وأوضح، كامل الوزير، إلى أنه حتى الوقت الحالى وصل 800 عربة دخلت الخدمة من الـ 1350.

وأشار كامل الوزير، إلى أن تم إضافة البوفية فى آخر عربات القطار، لمنع العمل العشوائي، مضيفا:" الشعب المصرى أصيل الناس تبلغني بالمخالفات فى القطارات  ".

الإعلامي مصطفى بكري الفريق مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل برنامج حقائق وأسرار قناة صدي البلد

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