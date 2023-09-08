الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. "الوزير" يكشف تفاصيل استيراد 1350 عربة قطار جديدة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل استيراد 1350 عربية جديدة بتمويل روسي ومجري.

وأضاف كامل الوزير خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، بعد رفع كفاءة العربات التى كانت موجودة، تحركت الدولة لإستيراد عربات جديدة فاتفقت على استيراد 1350 عربة جديدة.

800 عربة

وأوضح، كامل الوزير، إلى أنه حتى الوقت الحالى وصل 800 عربة دخلت الخدمة من الـ 1350.

وأشار كامل الوزير، إلى أن تم إضافة البوفية فى آخر عربات القطار، لمنع العمل العشوائي، مضيفا:" الشعب المصرى أصيل الناس تبلغني بالمخالفات فى القطارات ".