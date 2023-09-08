عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقل: نستهدف زيادة ركاب السكك الحديدية لـ1.5 مليون مواطن يوميا بحلول 2024

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون مواطن يوميا، بحلول 2024.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة تستهدف أيضا الوصول لنقل 13 مليون طن بضائع في العام الواحد، بدلا من نقل 4.5 مليون طن فقط.

خطة 2030

وأوضح  وزير النقل، أن خطة الدولة بشأن النقل 2024، تعتمد على زيادة عدد الجرارات والعربات، للوصول إلى المعدلات المستهدفة من نقل المواطنين والبضائع.

وأشار كامل الوزير، إلى أن المستهدف في 2030 طبقا للخطة الجاري تنفيذها، هو نقل 2 مليون راكب يوميا، ونقل 25 مليون طن بضائع سنويا.

ونوه بأنه تم رفع كفاءة 60 جرارا من التي كانت موجودة في مصر قبل 25 يناير، إضافة إلى التعاقد على 172 جرارا، وعقود لتدبير 260 جرارا أخرى، وصل منها حوالى 180 جرارا. 

الإعلامي مصطفى بكري الفريق مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل سكك الحديد صدى البلد كامل الوزير وزير النقل مصطفى بكري مهندس كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

فرنسي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص المهاجم الجديد.. تفاصيل

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

ترشيحاتنا

قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

كامل الوزير: نستهدف نقل مليوني راكب يوميا و25 مليون طن بضائع سنويا

روسيا: اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024

شروط ماء الاغتسال من الجنابة.. تعرف عليها

مسلم وحارب بالعراق وأفغانستان| تعرف على “ظل” ميسي في الملعب وخارجه.. يحمي أسرته بـ 50 مقاتلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

فيديو

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ