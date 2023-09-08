النقل: نستهدف زيادة ركاب السكك الحديدية لـ1.5 مليون مواطن يوميا بحلول 2024

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون مواطن يوميا، بحلول 2024.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة تستهدف أيضا الوصول لنقل 13 مليون طن بضائع في العام الواحد، بدلا من نقل 4.5 مليون طن فقط.

خطة 2030

وأوضح وزير النقل، أن خطة الدولة بشأن النقل 2024، تعتمد على زيادة عدد الجرارات والعربات، للوصول إلى المعدلات المستهدفة من نقل المواطنين والبضائع.

وأشار كامل الوزير، إلى أن المستهدف في 2030 طبقا للخطة الجاري تنفيذها، هو نقل 2 مليون راكب يوميا، ونقل 25 مليون طن بضائع سنويا.

ونوه بأنه تم رفع كفاءة 60 جرارا من التي كانت موجودة في مصر قبل 25 يناير، إضافة إلى التعاقد على 172 جرارا، وعقود لتدبير 260 جرارا أخرى، وصل منها حوالى 180 جرارا.