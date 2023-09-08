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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تكتسح كينيا وتتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

منتخب مصر
منتخب مصر

تمكن منتخب مصر للكرة الطائرة رجال من التأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة وذلك بعد الفوز على كينيا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/17
25/19
27/25
وبذلك يضرب الفراعنة موعدًا في الدور ربع النهائي مع نظيره المغرب الذي تخطى مالي بنتيجة 3/0 في دور الـ16.

يذكر أن المنتخب تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث فاز على بوروندي في الجولة الأولى فيما خسر من نظيره الجزائري في الجولة الثانية.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

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