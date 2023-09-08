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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«صدى البلد» يرصد حضور وزير الشباب ومجلس اتحاد الكرة لمباراة مصر وإثيوبيا

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد، متابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس اتحاد الكرة، كواليس من مباراة منتخب مصر وإثيوبيا التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر، الفوز على منافسه إثيوبيا، بنتيجة هدف دون رد، سجله مصطفى فتحي، بعد متابعة تسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، عقب سلسلة من الهجمات الضائعة من الثنائي.

وأضاع لاعبو منتخب مصر، 8 كرات أمام مرمي إثيوبيا، بعد تسديد 20 كرة، وسط استحواذ الفراعنة على الكرة بنسبة 55% مقابل 45% لإثيوبيا.

وفشل لاعبو منتخب إثيوبيا في الوصول إلى مرمي منتخب مصر خلال 10 تسديدات.

 

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني.

الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وبعده غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما حل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

 

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