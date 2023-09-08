سيدات يد الأهلي يفوز على مركز شباب الجزيرة في منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على مركز شباب الجزيرة بنتيجة 47-11، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت سيطرة وتفوقًا من جانب فريق سيدات يد الأهلي.

انتهى الشوط الأول بتقدم «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 22-8، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 47-11.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز على هليوليدو بنتيجة 41-14، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

