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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنعين ومطبعة بدون ترخيص في حملة أمنية بالقاهرة والجيزة

صدى البلد


شن قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).

 أسفرت جهودها عن ضبط مالكى (مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبداخلها (خط إنتاج متكامل لطباعة الأجولة الخاصة بكبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بذات الحجم والمواصفات وبيعها لأصحاب المصانع غير المرخصة والتى تنتج الأسمدة الزراعية المغشوشة لتعبئتها وطرحها بالأسواق لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات) ، وكذا ضبط سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها أمام المطبعة مُحمل عليها (كميات من الشكائر المُقلدة والخاصة بشركات الأسمدة).

كما تم ضبط (2 مصنع عشوائى "غير مرخصين" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) وبداخلهما (250 طن مواد خام مجهولة المصدر "حجر جيرى وجبلى"، وبودرة وأتربة من ناتج مخلفات تصنيع "الأسمنت ، الطفلة ، البلاط ، قمائن الطوب "تستخدم فـى تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة" - 120 طن "منتج نهائى" لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد لا يعتد بها من مركبات الأسمدة الزراعية ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات معبأة ومعدة للتداول - 27 طن بإجمالى 540 شيكارة معبأة ومعدة للتداول). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الضاره بالثروة الزراعية والصحة العامة للمواطنين .

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الامن العام الثروة الزراعية القاهرة و الجيزة المخصبات الزراعية إنتاج الأسمدة حملة أمنية مكبرة

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