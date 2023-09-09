حرائق الغابات تزيد من رغبة سكان هاواي في الانفصال عن الولايات المتحدة

أدت حرائق الغابات التي ضربت ولاية هاواي الأمريكي خلال شهر أغسطس الماضي إلى تفاقم الوضع وزادت رغبة السكان المحليين في الحصول على الاستقلال عن الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: "لقد تسبب كفاح سكان هاواي الأصليين من أجل السيادة إلحاحًا جديدًا بعد حرائق الغابات في أغسطس".

وأضافت الجارديان نقلا عن ناشطين من السكان الأصليين هاواي، قولهم إن استعادة الولاية كجزيرة مكتفية ذاتيا هي "الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها من أجل أطفالنا وأحفادنا".

يذكر أن سكان هاواي اتهموا الإدارة الأمريكية بالإهمال والتقصير فيما يتعلق بالحقول المهجورة أدى إلى نشوب حريق في هاواي.