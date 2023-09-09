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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تشارك في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة ٥٠٠ شتلة زيتون
زراعة ٥٠٠ شتلة زيتون بجامعة العريش

تشارك جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، في أنشطة المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السّياسيّة بمشاركة الجامعاتِ المصريَّة في فعَّاليات المبادرة؛ داخل حرم الجامعة، وخارجه، في النّطاق المحليّ المحيط،وذلك بزراعة500شتلة  زيتون  دفعة اولى. 

واستقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة ، المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، والوفد المرافق ، بمقر الجامعة بضاحية السّلام.


  وقال  الدمرداش  ، إنّ الجامعة بصدد تحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشاركتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وتحديد آليّات التّنفيذ طبقًا للخطط الزّمنية لتفعيل المبادرة، على أن تكون نقطة الانطلاق من داخل الحرم  الجامعي.
 

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ المبادرة تحظى باهتمام فخامة الرّئيس عبد الفتاح السّيسي، مشيرًا إلي أهميّة التّوسّع في زيادة الرُّقعة الخضراء في إطار جهود الدّولة المصريّة في ملف التّغيرات المناخيَّة،.

الأثر البيئي:

 

وأكد أنّ المبادرة، ليست قاصرة على زراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجماليّ فحسب، وإِنما تحرص على إحداث الأثر البيئي، والاقتصاديّ؛ بوصفها مشروعًا ضخمًا من مشاريع الجامعة في إطار خطّتها لتحقيق التنمية المستدامة؛ حفاظًا على البيئة، والمناخ، وحقوق الأجيال المقبلة في موارد الدّولة الطبيعية في ظِلّ التّغيرات المناخيّة، مع استعداد الجامعة لتوفير الشتلات اللازمة للمشاركة  في المبادرة؛ من خلال مشاتلها المتوافرة بكلية العلوم الزراعية البيئية.
 

وقدّم  الشّكر  لمؤسسة "هنجملها" علي دعم الجامعة بعدد 500 شتلة، مؤكّدًا  على مشاركة طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس في حملات التّشجير؛ بمختلف مدن وأحياء شمال سيناء، والجامعة ترفع شعار: هنجملها، ونبنيها، وننميها.
 

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توعية شباب شمال سيناء بثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة

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