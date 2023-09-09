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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنشيط السياحة تشارك بمعرض ITB Asia بسنغافورة.. مستند

معرض ITB Asia
معرض ITB Asia

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشاركة بمعرض ITB Asia المنعقد بسنغافورة خلال الفترة من 25-27 أكتوبر 2023 .
ووصفت هيئة تنشيط السياحة ،معرض ITB Asia أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر بقارة آسيا ويحضره أكثر من 1300 عارض ويستقطب أكثر من 13000 زائر، ويغطي القطاعات الرئيسية في صناعة السفر مثل الترفيه والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والشركات وتكنولوجيا السفر.
ودعت هيئة تنشيط السياحة في منشور موجه لـ غرفة المنشآت الفندقية ، حصل صدى البلد على نسخة منه ، افادة الهيئة لتحديد حجم المشاركة .

يذكر أن يضم الحدث آلاف الشركات العارضة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط ، ويحضر هذا الحدث عارضون من كل قطاعات الصناعة، بما في ذلك الوجهات وشركات الطيران والمطارات والفنادق والمنتجعات والمتنزهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي ومنظمي الرحلات السياحية الداخلية وخطوط الرحلات البحرية والمنتجعات الصحية والأماكن ومرافق الاجتماعات الأخرى وشركات تكنولوجيا السفر.
 

معرض ITB Asia
معرض ITB Asia
ITB Asia معرض ITB Asia اسيا الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنغافورة

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