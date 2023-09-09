القبض على 5 عاطلين يديرون عصابة لترويج المخدرات بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (5 عاطلين – لـ 4منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة الزرقا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش , 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش , فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية , 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.