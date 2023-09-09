عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في «الستات ما يعرفوش يكدبوا».. اليوم

برنامج الستات مايعرفوش
برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

يستضيف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" اليوم، السبت، الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير.

يشارك في الفقرة كل من مازن محمد علاء الدين الحاصل على الجائزة الأولى في العزف، وساندرا عماد منير الحاصلة على المركز الأول في الغناء وأحمد فايد الحاصل على الجائزة الثانية في الغناء، ويحيى عايد الحاصل على  المركز الثاني في الشعر.

 

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، الذي تقدمه منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين ومها الصغير، يذاع في الثالثة عصرًا من السبت إلى الأربعاء، ويستضيف في فقرة دينية اليوم ياسمين الحصري وتعرض خلالها الرسائل الربانية للكاظمين الغيظ وكيف يكون الإنسان حليما في تصرفاته وكاظما لغيظه وما فضل ذلك عند الله سبحانه وتعالى.

كما يحتفي البرنامج خلال الحلقة بعيد الفلاح، وذلك بتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في الأقاليم والأرياف، والتي تقف يدا بيد مع الفلاح المصري، كما يسلط الضوء على مشاهير الفن بمحافظة الشرقية، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، ويلتقي بالفنانة بسنت النبراوي أحد مشاهير السوشيال ميديا بالشرقية، فيما يقدم الشيف محمود سعد أشهى الأكلات وأسهل الوصفات في فقرة المطبخ.

الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا منى عبد الغني هبة الأباصيري إيمان عز الدين مها الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

ترشيحاتنا

بسبب زلزال المغرب المدمر.. قرار عاجل بشأن مباراة ليبيريا بكأس أمم أفريقيا

تغريدة مثيرة | مفاجأة صادمة بشأن زلزال المغرب المدمّر

السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا الراهنة وأزمة الغذاء العالمية

هل تستمر الموجه الحارة؟.. تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ