الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في «الستات ما يعرفوش يكدبوا».. اليوم

يستضيف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" اليوم، السبت، الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير.

يشارك في الفقرة كل من مازن محمد علاء الدين الحاصل على الجائزة الأولى في العزف، وساندرا عماد منير الحاصلة على المركز الأول في الغناء وأحمد فايد الحاصل على الجائزة الثانية في الغناء، ويحيى عايد الحاصل على المركز الثاني في الشعر.

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، الذي تقدمه منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين ومها الصغير، يذاع في الثالثة عصرًا من السبت إلى الأربعاء، ويستضيف في فقرة دينية اليوم ياسمين الحصري وتعرض خلالها الرسائل الربانية للكاظمين الغيظ وكيف يكون الإنسان حليما في تصرفاته وكاظما لغيظه وما فضل ذلك عند الله سبحانه وتعالى.

كما يحتفي البرنامج خلال الحلقة بعيد الفلاح، وذلك بتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في الأقاليم والأرياف، والتي تقف يدا بيد مع الفلاح المصري، كما يسلط الضوء على مشاهير الفن بمحافظة الشرقية، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، ويلتقي بالفنانة بسنت النبراوي أحد مشاهير السوشيال ميديا بالشرقية، فيما يقدم الشيف محمود سعد أشهى الأكلات وأسهل الوصفات في فقرة المطبخ.