بينهم مصاب غيبوبة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم من بينهم شخص أصيب بغيبوبة؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية كوم بدار دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة كلاً من: "ر.ش.ر- 42 سنة- بغيبوبة تامة، م.ن.خ- 28 سنة- باشتباه ما بعد الارتجاج، ك.م.ح- 48 سنة- باشتباه كسر بالذراع"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، ثم تمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.