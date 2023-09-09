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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق دمو ضمن خطة محافظة بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

وجه  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا الجانب،أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق دمو بنطاق مركز ناصر ، والتي أسفرت عن عن إزالة ورفع 48 حالة إشغال متنوعة ، تنوعت ما بين أكشاك مخالفة وعشش وكافيهات ومقاهي  بدون ترخيص وعربات متنقلة وغيرها  من الإشغالات وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب

رافق السكرتير العام المساعد أثناء الحملة كل من على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، وماجد رمضان نائب رئيس المدينة ،  ومسؤولى الإشغالات وقسم الكهرباء  والمرافق والرخص والنظافة والبيئة ورؤساء المجالس القروية

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