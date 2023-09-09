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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الصين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل اليوم السبت، عقد لقاءات جانبية على هامش قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، إذ التقى كلًا من أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

 

كان الرئيس السيسي أجرى لقاءات سابقة مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

 

وفي وقت سابق، صرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن مشاركة "السيسي" بقمة مجموعة العشرين؛ تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

 

وقال "فهمي"، إن الرئيس المصري، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت أفريقيا والدول النامية، في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) ومؤتمر المناخ (COP27).

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة العشرين نيودلهي البرازيل احمد فهمي

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