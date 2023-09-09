نائبة «مستقبل وطن» في الإسكندرية تقيم معرضًا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

أقامت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، معرضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بمنطقة عزبة سعد، حيث تحرص دائما على إقامته سنويا تحت رعاية الحزب.



وأكدت عليش، في بيان لها اليوم السبت، أن معرض المستلزمات الدراسية شهد منذ اليوم الأول من افتتاحه إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل المواطنين، فهو يوفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أن هناك فرحة كبيرة لدى الأطفال باستقبال المدارس وشراء الأدوات الدراسية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المعرض امتاز بجودة المنتجات المعروضة ورخص أسعارها، من حيث الأدوات المدرسية، وكتب خارجية، وملابس، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وأيضا مواجهة الغلاء.

ونوهت النائبة، بأنها حريصة طول الوقت على دعم المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجا، بتوفير ما يحتاجونه في بعض المناسبات المختلفة، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، بجانب أنها نظمت خلال الفترة الماضية معرضا للملابس الجاهزة بأسعار رمزية أيضا، وتم توزيع عدد كبير من المنتجات على أسر كثيرة.