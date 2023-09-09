انطلاق فعاليات مبادرة «يوم الخير» بنادي الشاطئ الرياضي بمدينة سفاجا

انطلقت فعاليات مبادرة "يوم الخير" في نادي الشاطئ الرياضي بمدينة سفاجا، برعاية حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر. وقد حضر الانطلاقة رامي النجار، مدير إدارة الشباب بسفاجا، ويوسف عبدالرضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأسماء يوسف، المدير التنفيذي للنادي.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تخفيف العبء عن أسر المجتمع المصري في ظل التحديات الاقتصادية، حيث شملت توزيع مجموعة متنوعة من المساعدات بما في ذلك الأرز والمكرونة والدقيق والسكر والزيت، بالإضافة إلى تقديم ملابس وشنط مدرسية وأحذية وكتب خارجية. واستفاد من هذه المبادرة المجتمعية نحو 250 مواطنًا.

تعكس هذه المبادرة التزام السلطات المحلية بتقديم الدعم للأسر المحتاجة وتحفيز العمل الخيري والاجتماعي في المنطقة.