منتخب موزمبيق يتأهل لكأس الأمم الأفريقية بفوزه على بنين

تأهل منتخب موزمبيق إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وذلك بفوزه على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

افتتح ستيف موني التسجيل لـ بنين في الدقيقة 25، قبل أن يعادل ويتي النتيجة لـ موزمبيق في الدقيقة 27.

وسجل ريكاردو جيماريش الهدف الثاني لـ موزمبيق في الدقيقة 31، فيما أدرك جوديل دوسو التعادل لـ بنين في الدقيقة 50.

وسجل بانكو الهدف الثالث لـ موزمبيق في الدقيقة 95، ليهدي فريقه الانتصار والعبور للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد موزمبيق لـ 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة، فيما تجمد رصيد بنين عند 5 نقاط في المركز الثالث.