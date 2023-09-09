البحر الأحمر .. بدء المرحلة الثالثة لممشى شمال الغردقة

بدأت الأعمال في المرحلة الثالثة من ممشى شمال الغردقة، وذلك في إطار التوسع والتطوير المستمر لهذا الممشى الذي يهدف إلى تلبية احتياجات سكان المدينة وزوارها. يعكس هذا المشروع التزام السلطات المحلية بتحسين بنية الترفيه والمناطق الخضراء في المدينة، ويأتي ضمن جهودها الجادة لتطوير البنية التحتية في المنطقة.

تم تكليف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالإشراف المباشر على عملية التنفيذ، مما يظهر التفاني في تحقيق هذا المشروع الهام. وتهدف المرحلة الثالثة إلى تجهيز الممشى بالمزيد من المناطق الخضراء وإضافة مناطق استراحة ومظلات لضمان جاذبيته للمواطنين والزوار على حد سواء.

يمتد الممشى السياحي من منطقة الفيروز إلى منطقة الفنادق شمال الغردقة، وقد أصبح وجهة مميزة للمصريين والأجانب الذين يختارون الإقامة في فنادق شمال الغردقة. يحتضن الممشى العديد من الكافيهات والمحلات التجارية لضمان توفير تجربة متميزة للزوار.

يُشجع المستثمرون على دعم مثل هذه المشاريع، حيث تم تمويل الممشى السياحي بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه من قبل مجموعة من مستثمري الفنادق والمنتجعات السياحية في الغردقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن مشروع حديقة متكاملة ضخمة تمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، تهدف إلى تقديم وجهة ترفيهية متميزة لأهالي المدينة. تتضمن الحديقة ملعبي كرة قدم خماسية، منطقة ألعاب للأطفال، ومساحات خضراء جميلة بالإضافة إلى كافتيريا.

رئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر حماية، أكد أن هذا المشروع سيخدم العديد من المشروعات السكنية والعمارات المحيطة بالمنطقة، حيث يقع على مسافة قريبة من الممشى السياحي الجديد.

إلى جانب ذلك، ستتوفر جميع الخدمات الضرورية في المشروع مثل الكافتيريا والمرافق الصحية ومناطق وقوف السيارات، مما يجعله وجهة مثالية للاستمتاع بمناظر جمالية هادئة وأوقات ترفيهية ممتعة.

بهذه الجهود المستمرة، من المتوقع أن يتحول ممشى شمال الغردقة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبية المدينة للسكان والزوار على حد سواء.