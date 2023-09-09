نقيب القراء بعد اعتذار أحمد حجازي عن تلحين القرآن: «طالما اتأسف خلاص»

علق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، على اعتذار الموسيقار أحمد حجازي على تلحين القرآن الكريم.

وقال محمد حشاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "تواصل معي أحمد حجازي منذ يومين، وأبلغني برغبته في الاعتذار".

وأضاف محمد حشاد: "قلت لأحمد حجازي إنك لم تخطئ في حقي، ولكن أخطأت في حق القرآن الكريم".

وتابع محمد حشاد: "نحن بصدد الجلوس مع هيئة مكتب نقابة القراء، والمستشار القانوني؛ لمناقشة اعتذار أحمد حجازي".

وأكمل محمد حشاد: "طالما اعتذر؛ خلاص، وسأبادر بالحديث أمام مكتب نقابة القراء، بسحب البلاغ ضد أحمد حجازي".