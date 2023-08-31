نقيب القراء يتوعد أحمد حجازي: لن نتسامح في التهكم على كتاب الله

أعرب نقيب قراء القرآن الكريم، الشيخ محمد حشاد، عن استيائه من واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، وذلك في إطار برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

وأكد عمق احترام القرآن الكريم في المجتمع المصري، مشدداً على أن التلاوة يجب أن تتم بتجويد واحترام القواعد المحددة.

كما وجه رسالة مباشرة للملحن أحمد حجازي الذي قام بتلحين تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، حذره فيها من مغبة التلاعب بهذا النص الديني المقدس، مؤكداً أن كتاب الله يجلب الاحترام والتقدير، وأن أي تهكم به يعد خطوة غير مقبولة.

وأشار محمد حشاد إلى أن القرآن الكريم نزل بموسيقى ربانية وأنه يجب التلاوة بتجويد، وهذا علم يتضمن حركات خاصة، مشدداً على أنه سيتم تقديم بلاغ ضد أحمد حجازي وأي شخص يقوم بأمور مشابهة.