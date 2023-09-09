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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسماعيل فرغلي لـ صدى البلد: من كُتر الأعمال اللي ندمت عليها مش فاكر عددها

اسماعيل فرغلي
اسماعيل فرغلي

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه قدم الكثير من الأعمال التي لم تنل رضاه، لدرجة أنه لم يتذكر عددها من كثرتها.

وأضاف فرغلي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه شعر بالندم على الكثير من الأعمال التي قدمها؛ لأنها كانت السبب فى عدم حصوله على المساحة الفنية التي يستحقها، وكان قبوله لها فقط، معتمدا على احتياجه المادي في هذه الفترة.

 

إسماعيل فرغلي: ممكن أشتغل مع أكرم حسني دون أجر 

 

وقال الفنان إسماعيل فرغلي، إن الفنان الوحيد الذي يمكن أن يعمل معه دون تقاضي أي أجر، هو الفنان أكرم حسني.

وأضاف أنه يعتبر أكرم حسني “وش السعد” عليه؛ لأن مسلسل "مكتوب عليا"، من أنجح وأمتع التجارب خلال مشواره الفني، والذي لاقى ردود فعل إيجابية يتلقاها من الجمهور في الشارع حتى الآن.

وأشاد إسماعيل فرغلي بمشاركته فى مسلسل “مكتوب عليا”، قائلاً: “السبب الرئيسى فى نجاح العمل بهذه السرعة، هو تجسيد دور الأب المصري المتواجد فى كل منزل، لذلك كانت ردود الفعل ممتعة للغاية؛ لأن الدور مَسَّ جميع البيوت، وكان هناك الكثير يقولون لي: لقد شعرنا أنك واحدا منا، وأوصلت الرسالة بشكل تلقائي للغاية”.

مسلسل مكتوب عليا

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،  والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media  للمنتج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول "جلال" الذى يجسد دوره أكرم حسني، ويسعى لتحقيق حلم احتراف الغناء، وارتباطه بالبنت التي يحبها.

إسماعيل فرغلي اكرم حسني مكتوب عليا عمرو عبد الجليل ايتن عامر

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