تصعيد إسرائيلي في غزة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية |تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء"، عن تنفيذ أكثر من 140 غارة جوية استهدفت مواقع متعددة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إطار ما وصفه بـ"عمليات عسكرية ضد بنى تحتية ومسلحين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثي من اليمن عبوة ناسفة.. مقتـ.ـل 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعدة بندر عباس البحرية الإيرانية

ارتفاع عدد الشهداء إلى 22 منذ فجر اليوم

في سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 22 شهيداً، نتيجة استمرار القصف على مناطق مختلفة من القطاع، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني.

مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية

وتزامن القصف المكثف مع تقارير من مؤسسات حقوقية وطبية عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في غزة، مع تعطل المرافق الصحية ونقص الإمدادات الأساسية، مما يُنذر بكارثة إنسانية في حال استمرار العمليات العسكرية.