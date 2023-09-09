بعد أكثر من 20 عامًا.. إسماعيل فرغلي يعيد تجربة «الكاميرا الخفية»| خاص

أعلن الفنان إسماعيل فرغلي، أنه بدأ تصوير برنامج جديد من نوعية "الكاميرا الخفية، ويأتي ذلك منذ النجاح الكبير الذي حققه في برنامج "حسين على الهوا"، الذى مر عليه أكثر من 20 عامًا، ومستمر فى نجاحه حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ"صدي البلد": أن برنامج "حسين على الهوا" يعتبر هو الانطلاقة الحقيقية له، وكان من أنجح البرامج الكوميدية في أثناء فترة عرضه على الشاشة، وذلك لأن الكواليس كانت مليئة بالحب والتناغم في أثناء التصوير، ولم يكن للغيرة أو الحقد تواجدا بين فريق العمل.

وقال إسماعيل فرغلي: أنه يري أيضًا أن السبب الأساسي فى النجاح؛ هو الطريقة التي كُتب بها الورق، وبالتأكيد الإنتاج القوي، بالإضافة إلى الضيوف الذين أضافوا لمسة تلقائية، أدت إلى ردود فعل قوية وسط الجمهور.



أبرز المواقف الإنسانية من الراحل حسين الإمام



وكشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن عدة مواقف إنسانية، للفنان الراحل حسين الإمام، قائلاً: "حسين الإمام كان مزيجا من المواقف الإنسانية التى لا تنسى، وأبرزها مساندته لجميع من هم خلف الكواليس، فلم يكن يفرق فى المعاملة بين الكبير والصغير، بالإضافة لمساندته الشخصية لي، وهذا يرجع لأن البرنامج كان يعتمد على الارتجال والتلقائية، وكان حسين الإمام يساعدني دائمًا من خلال إعطائي مساحة جيدة.

برنامج حسين على الهوا

"حسين على الهوا" هو برنامج كاميرا خفية، اعتمد على عمل المقالب، وقدمه الفنان الراحل حسين الإمام، وشاركه في تقديمه كلا من: إسماعيل فرغلي، بدرية طلبة، وكتبه شامخ الشندويلي، وأخرجه رائد لبيب عام 2001، ووصف بأنه أنجح برامج الكاميرا الخفية في هذا الوقت.