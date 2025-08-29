قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
فيلم الوزير جاي يتكرر بسوهاج.. محمد موسى يروي تفاصيل واقعة غريبة
سقوط سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل كافيه شهير بالعجوزة
خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»
عقب إعلان قطع العلاقات .. بكري: حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل 3 مليارات دولار سنويًا
رياضة

سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري

حسام الحارتي

حقق فريق سيدات المقاولون العرب بقيادة هبة رزق فوزًا كبيرًا بسداسية نظيفة على حساب مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب.

وقدم فريق السيدات أداءً أكثر من رائع، حيث فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى بفضل الخطة الهجومية التي وضعها الجهاز الفني ونفذتها اللاعبات ببراعة.

وأحرز أهداف المقاولون العرب كلٌّ من:

حبيبة شاكر (هدفان)

عبير محمد (هدف)

جريس أبو مولو (هدف)

دنيا خالد (هدف)

من جانبه أعرب الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالمقاولون العرب، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز العريض، مؤكدًا أن الفريق قدَّم أداءً راقيًا واستحق الانتصار عن جدارة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبات نجحوا في تصحيح أخطاء اللقاء الأول الذي شهد خسارة الفريق أمام وادي دجلة في الأسبوع الافتتاحي للدوري.

جدير بالذكر أن المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حرص على مؤازرة الفريق خلال مواجهة اليوم، وأشاد بالروح العالية والإصرار الكبير الذي أظهرته اللاعبات على مدار شوطي المباراة.

كما قدَّم المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، التهنئة للجهاز الفني واللاعبات عقب الفوز الكبير، مطالبًا الفريق بمواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج تليق باسم ومكانة نادي المقاولون العرب العريق.

ويضم الجهاز الفني لفريق السيدات كلًا من:

هبة رزق: مديرة فنية

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يتولى الكابتن يسري عبد الغني قيادة قطاع الناشئين، بينما يشرف على قطاع الكرة بالكامل المهندس محمد عادل فتحي.

