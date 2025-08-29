سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري

حقق فريق سيدات المقاولون العرب بقيادة هبة رزق فوزًا كبيرًا بسداسية نظيفة على حساب مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب.

وقدم فريق السيدات أداءً أكثر من رائع، حيث فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى بفضل الخطة الهجومية التي وضعها الجهاز الفني ونفذتها اللاعبات ببراعة.

وأحرز أهداف المقاولون العرب كلٌّ من:

حبيبة شاكر (هدفان)

عبير محمد (هدف)

جريس أبو مولو (هدف)

دنيا خالد (هدف)

من جانبه أعرب الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالمقاولون العرب، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز العريض، مؤكدًا أن الفريق قدَّم أداءً راقيًا واستحق الانتصار عن جدارة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبات نجحوا في تصحيح أخطاء اللقاء الأول الذي شهد خسارة الفريق أمام وادي دجلة في الأسبوع الافتتاحي للدوري.

جدير بالذكر أن المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حرص على مؤازرة الفريق خلال مواجهة اليوم، وأشاد بالروح العالية والإصرار الكبير الذي أظهرته اللاعبات على مدار شوطي المباراة.

كما قدَّم المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، التهنئة للجهاز الفني واللاعبات عقب الفوز الكبير، مطالبًا الفريق بمواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج تليق باسم ومكانة نادي المقاولون العرب العريق.

ويضم الجهاز الفني لفريق السيدات كلًا من:

هبة رزق: مديرة فنية

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يتولى الكابتن يسري عبد الغني قيادة قطاع الناشئين، بينما يشرف على قطاع الكرة بالكامل المهندس محمد عادل فتحي.