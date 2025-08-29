مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول مثل ايرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا أصدروا بيانا مشتركا، نددوا خلاله بسعي إسرائيل للعدوان على مدينة غزة واحتلالها.

منظمة التحرير الفلسطينية

وأضاف أنه في الوقت ذاته، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا بمنع قيادات فلسطينية عديدة من بينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل.

المجتمع الدولي والإنسانية

وانفعل الإعلامي مصطفى بكري، قائلا إن ما يحدث يجعلنا نتساءل أين هو المجتمع الدولي؟ أين هو القانون الدولي؟ أين هو القانون الدولي الإنساني؟ الناس تقتل وتذبح وتدمر بيوتها، والبيوت تسقط على ساكنيها، الناس تموت جوعاً، أين المجتمع الدولي والإنسانية؟ أين نحن كلنا جميعا؟.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إنه لابد من الإنتباه جيداً بشأن الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو اليمن وغير اليمن.

وشدد على أن إسرائيل لن توافق على وقف القتال، بل تسعى إلى هدنة مؤقته، وأن حوالي 766 ألف شخص غادروا من مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت حدوث مجاعة رسميا، وتلك هي المؤامرة التي يتم تنفيذها أمام العالم.

إجمالي التبادل التجاري

وأوضح أن وزير الخارجية التركي أعلن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 9.5 مليار دولار سنويا.