قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
فيلم الوزير جاي يتكرر بسوهاج.. محمد موسى يروي تفاصيل واقعة غريبة
سقوط سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل كافيه شهير بالعجوزة
خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»
عقب إعلان قطع العلاقات .. بكري: حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل 3 مليارات دولار سنويًا
الدولار ممكن يوصل 40 جنيه .. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول مثل ايرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا أصدروا بيانا مشتركا، نددوا خلاله بسعي إسرائيل للعدوان على مدينة غزة واحتلالها.

منظمة التحرير الفلسطينية

وأضاف أنه في الوقت ذاته، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا بمنع قيادات فلسطينية عديدة من بينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل.

المجتمع الدولي والإنسانية

وانفعل الإعلامي مصطفى بكري، قائلا إن ما يحدث يجعلنا نتساءل أين هو المجتمع الدولي؟ أين هو القانون الدولي؟ أين هو القانون الدولي الإنساني؟ الناس تقتل وتذبح وتدمر بيوتها، والبيوت تسقط على ساكنيها، الناس تموت جوعاً، أين المجتمع الدولي والإنسانية؟ أين نحن كلنا جميعا؟.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إنه لابد من الإنتباه جيداً بشأن الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو اليمن وغير اليمن.

وشدد على أن إسرائيل لن توافق على وقف القتال، بل تسعى إلى هدنة مؤقته، وأن حوالي 766 ألف شخص غادروا من مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت حدوث مجاعة رسميا، وتلك هي المؤامرة التي يتم تنفيذها أمام العالم.

إجمالي التبادل التجاري

وأوضح أن وزير الخارجية التركي أعلن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 9.5 مليار دولار سنويا.

مصطفى بكري وزراء الخارجية إسرائيل غزة مدينة غزة منظمة التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تضيع ثوابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يصل أرض الوطن بعد جولة آسيوية

الطرق الصوفية

الطرق الصوفية: تنظيم موكب للاحتفال بالمولد النبوي الخميس المقبل

بالصور

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد