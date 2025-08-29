مصطفى بكري: أين المجتمع والقانون الدولي والإنسانية من غزة؟

تساءل الإعلامي مصطفى بكري أين المجتمع الدولي والقانون الدولي والإنسانية من غزة؟، مصر تعمل المستحيل بجانب المملكة العربية السعودية، لكن ما يحدث على الأرض أخطر مما يحدث في جميع البلدان.

التهجير باتجاه جنوب غزة

وأكد «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن التهجير باتجاه جنوب غزة أي على الحدود المصرية، ولا يتم استبعاد أن إسرائيل ترتكب جريمة التهجير في أي وقت، لكن الدولة المصرية متمسكة بالقضية الفلسطينية وعدم التهجير.

الأوضاع في غزة

وقال الإعلامي مصطفى بكرى إنه لابد من الإنتباه جيداً بشأن الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو اليمن وغيرهما.

المراحل الأولية للهجوم

وأضاف «بكري» أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد على بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، وأن الجيش وضع غطاء ناريا شديدا وكثيفا من المدفعية.

وقف القتال

وشدد على أن إسرائيل لن توافق على وقف القتال، بل تسعى إلى هدنة مؤقته، وأن حوالي 766 ألف شخص غادروا مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت حدوث مجاعة رسميا، وتلك هي المؤامرة التي يتم تنفيذها أمام العالم.

قطع العلاقات التجارية

وأوضح أن وزير الخارجية التركي أعلن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 9.5 مليار دولار سنويا.