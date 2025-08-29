تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن بدء رفع المستندات على الموقع الالكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مع سداد المصروفات الخاصة بفتح الملف، وذلك اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 30 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، مع العلم بأن المستندات المطلوبة تشمل ما يلي:

1. شهادة الميلاد.

2. بطاقة الرقم القومي للطالب.

3. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. صورة شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.

5. شهادة الثانوية العامة.

وسوف يتم فتح الموقع الالكتروني لإبداء الرغبات للتنسيق الداخلي للطلاب اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بناءً على مجموع درجات الطلاب يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

كما سيتم فتح الموقع الالكتروني لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، على أن يخصص لاحقاً يوم أو أكثر لمن تأخرت نتائجهم وتعذر عليهم إتمام إجراءات التسجيل.