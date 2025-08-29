محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري

حصد محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا جائزة رجل المباراة أمام فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

وحصد بسام الجائزة بعد تألقه خلال اللقاء وتصديه لأكثر من كرة وخاصة تصديه لركلة جزاء للذئاب في الدقيقة 79 من عمر اللقاء ليحافظ على تقدم فريقه والفوز باللقاء بنتيجة 1-0.

فوز فريق سيراميكا كليوباترا على المقاولون العرب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

وسجل عمرو السولية هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة عرضية ويسددها في مرمى محمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وبتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 ليظل في المركز الـ 20.

نجح محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في التصدي لركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، نفذها محمود جودة في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بعد أن احتسبها مصطفى الشهدى حكم اللقاء على مدافع سيراميكا كليوباترا رجب بكار بعد تدخله على لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب بتقدم سيراميكا بهدف نظيف، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المقاولون العرب

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - صديق ايجولا - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد مغربي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - احمد بلحاج - محمد رضا.

على الجانب الأخر، جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد، إبراهيم القاضي، إسلام عبدالله، جوزيف أوشايا

خط الوسط: مصطفى جمال، عمر الوحش، محمد عنتر

خط الهجوم: تشارلز باساي، جواكيم أوجيرا، محمود جودة

البدلاء:

أمير عابد - لؤي وائل - محمد الكرته - محمد سالم - محمد فوزي (حارس مرمى) - مصطفى صبحي - إسلام جابر - محمود دعبسه - محمد عبد الناصر.