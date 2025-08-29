قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
فيلم الوزير جاي يتكرر بسوهاج.. محمد موسى يروي تفاصيل واقعة غريبة
سقوط سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل كافيه شهير بالعجوزة
خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»
عقب إعلان قطع العلاقات .. بكري: حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل 3 مليارات دولار سنويًا
الدولار ممكن يوصل 40 جنيه .. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها
أعادت تويوتا إحياء إحدى مزايا الثمانينيات في أحدث تحديث لطرازها الشهير، في خطوة تجمع بين الطابع الكلاسيكي والتكنولوجيا الحديثة.
 

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور
كشفت آودي عن سيارتها الجديدة التي تأتي بمحرك قوي يولد 700 حصان، مع تصميم رياضي فاخر يجمع بين الأداء والرفاهية.
 

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة
تفاقمت أزمة استدعاءات فورد لتشمل أكثر من 314 ألف سيارة إضافية، وسط مخاوف من تأثير العيوب على سلامة السائقين.
 

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم
في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة عالمية لصناعة المكانس الكهربائية عن خططها لإطلاق أسرع سيارة في العالم، لتدخل عالم السيارات بقوة.
 

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة
تعمل تسلا على تطوير نسخة جديدة من موديل Y بحجم أكبر من المعتاد، مع تحسينات في الأداء والمدى الكهربائي لتلبية احتياجات العائلات.

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

العمل في إسبوع

العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

