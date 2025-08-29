أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

أعادت تويوتا إحياء إحدى مزايا الثمانينيات في أحدث تحديث لطرازها الشهير، في خطوة تجمع بين الطابع الكلاسيكي والتكنولوجيا الحديثة.



بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

كشفت آودي عن سيارتها الجديدة التي تأتي بمحرك قوي يولد 700 حصان، مع تصميم رياضي فاخر يجمع بين الأداء والرفاهية.



أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

تفاقمت أزمة استدعاءات فورد لتشمل أكثر من 314 ألف سيارة إضافية، وسط مخاوف من تأثير العيوب على سلامة السائقين.



عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة عالمية لصناعة المكانس الكهربائية عن خططها لإطلاق أسرع سيارة في العالم، لتدخل عالم السيارات بقوة.



تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

تعمل تسلا على تطوير نسخة جديدة من موديل Y بحجم أكبر من المعتاد، مع تحسينات في الأداء والمدى الكهربائي لتلبية احتياجات العائلات.