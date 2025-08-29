قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
بالصور

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

عزة عاطف

أزاحت شركة تويوتا الستار عن سيارة كورولا هاتشباك 2026 المحدثة، التي تأتي بعد فترة وجيزة من طرح نسخة السيدان. 

ويشمل الطراز الجديد تعديلات طفيفة على الأسعار، وتجهيزات إضافية للسلامة، إلى جانب إصدار خاص مستوحى من الثمانينيات يحمل لمسة كلاسيكية مميزة.

فئات وأسعار كورولا هاتشباك 2026

تتوفر كورولا هاتشباك موديل 2026 بثلاث فئات رئيسية هي SE وFX وXSE. 

ارتفع سعر الفئة الأساسية SE ليبدأ من 24,180 دولارًا بزيادة قدرها 400 دولار، بينما ارتفع سعر الفئة الأعلى XSE بمقدار 95 دولارًا فقط. 

أما الإصدار الجديد FX Edition فيطرح بسعر 26,780 دولارًا، أي أعلى بنحو 2000 دولار من طراز Nightshade الذي توقف إنتاجه.

تحتفظ كورولا هاتشباك بجميع فئاتها بنفس المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصانًا وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر. 

ويرتبط المحرك بناقل حركة CVT ديناميكي يقوم بنقل القوة إلى العجلات الأمامية، ما يمنح السيارة أداءً موثوقًا دون تغييرات ميكانيكية كبيرة عن الطراز السابق.

تأتي الفئة الأساسية SE مجهزة بعجلات قياس 16 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات، ولوحة شحن لاسلكي، ونظام صوتي بستة مكبرات صوت. 

كما زودت السيارة بنظام Toyota Safety Sense 3.0 الذي يتضمن مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، ليعزز من مستويات الأمان القياسية في الطراز.

الإصدار الأبرز في عام 2026 هو كورولا FX Edition الذي يقتصر إنتاجه على 1600 وحدة فقط. يستلهم هذا الطراز تصميمه من كورولا FX16 موديل 1987، ويجمع بين لمسات كلاسيكية وأسلوب عصري دون أي تحسينات ميكانيكية.

من الداخل، تأتي السيارة بمقعد سائق رياضي مدفأ قابل للتعديل في عشرة اتجاهات، مع تنجيد أسود وتطعيمات من جلد الغزال وخياطة برتقالية متباينة على المقاعد والأبواب وعجلة القيادة وذراع ناقل الحركة. 

كما تضم لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات ونظام معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، وهي نفس التجهيزات المتوفرة في الفئة الأعلى XSE.

أما من الخارج، فتتميز النسخة الخاصة بجناح سقف أسود لامع، وعجلات معدنية قياس 18 بوصة مطلية باللون الأبيض، وصواميل عجلات سوداء، إلى جانب شعارات كلاسيكية خاصة على الباب الخلفي، مما يمنحها مظهرًا مميزًا يعيد إحياء أجواء الثمانينيات.

من خلال الإصدار الجديد FX وإضافة تجهيزات السلامة المتقدمة، تواصل تويوتا تعزيز مكانة كورولا هاتشباك باعتبارها سيارة عملية تحمل لمسات شبابية. 

وبينما لم يتغير الأداء الميكانيكي، فإن التعديلات التصميمية والاهتمام بالتفاصيل يجعلها خيارًا أكثر جاذبية لعشاق الطابع الكلاسيكي الممزوج بالحداثة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

الراحل وائل عزت

أمير هشام ينعى وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي

المقاولون العرب

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

مورينيو

فنربخشة التركي يعلن رحيل مدربه البرتغالي مورينيو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

