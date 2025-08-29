بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

أزاحت شركة تويوتا الستار عن سيارة كورولا هاتشباك 2026 المحدثة، التي تأتي بعد فترة وجيزة من طرح نسخة السيدان.

ويشمل الطراز الجديد تعديلات طفيفة على الأسعار، وتجهيزات إضافية للسلامة، إلى جانب إصدار خاص مستوحى من الثمانينيات يحمل لمسة كلاسيكية مميزة.

فئات وأسعار كورولا هاتشباك 2026

تتوفر كورولا هاتشباك موديل 2026 بثلاث فئات رئيسية هي SE وFX وXSE.

ارتفع سعر الفئة الأساسية SE ليبدأ من 24,180 دولارًا بزيادة قدرها 400 دولار، بينما ارتفع سعر الفئة الأعلى XSE بمقدار 95 دولارًا فقط.

أما الإصدار الجديد FX Edition فيطرح بسعر 26,780 دولارًا، أي أعلى بنحو 2000 دولار من طراز Nightshade الذي توقف إنتاجه.

تحتفظ كورولا هاتشباك بجميع فئاتها بنفس المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصانًا وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة CVT ديناميكي يقوم بنقل القوة إلى العجلات الأمامية، ما يمنح السيارة أداءً موثوقًا دون تغييرات ميكانيكية كبيرة عن الطراز السابق.

تأتي الفئة الأساسية SE مجهزة بعجلات قياس 16 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات، ولوحة شحن لاسلكي، ونظام صوتي بستة مكبرات صوت.

كما زودت السيارة بنظام Toyota Safety Sense 3.0 الذي يتضمن مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، ليعزز من مستويات الأمان القياسية في الطراز.

الإصدار الأبرز في عام 2026 هو كورولا FX Edition الذي يقتصر إنتاجه على 1600 وحدة فقط. يستلهم هذا الطراز تصميمه من كورولا FX16 موديل 1987، ويجمع بين لمسات كلاسيكية وأسلوب عصري دون أي تحسينات ميكانيكية.

من الداخل، تأتي السيارة بمقعد سائق رياضي مدفأ قابل للتعديل في عشرة اتجاهات، مع تنجيد أسود وتطعيمات من جلد الغزال وخياطة برتقالية متباينة على المقاعد والأبواب وعجلة القيادة وذراع ناقل الحركة.

كما تضم لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات ونظام معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، وهي نفس التجهيزات المتوفرة في الفئة الأعلى XSE.

أما من الخارج، فتتميز النسخة الخاصة بجناح سقف أسود لامع، وعجلات معدنية قياس 18 بوصة مطلية باللون الأبيض، وصواميل عجلات سوداء، إلى جانب شعارات كلاسيكية خاصة على الباب الخلفي، مما يمنحها مظهرًا مميزًا يعيد إحياء أجواء الثمانينيات.

من خلال الإصدار الجديد FX وإضافة تجهيزات السلامة المتقدمة، تواصل تويوتا تعزيز مكانة كورولا هاتشباك باعتبارها سيارة عملية تحمل لمسات شبابية.

وبينما لم يتغير الأداء الميكانيكي، فإن التعديلات التصميمية والاهتمام بالتفاصيل يجعلها خيارًا أكثر جاذبية لعشاق الطابع الكلاسيكي الممزوج بالحداثة.