أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

عزة عاطف

تواجه شركة فورد يومًا صعبًا آخر في ملف الاستدعاءات المتكررة، إذ أعلنت عن حملتين منفصلتين تشملان ما يقرب من 814,000 سيارة. وتتنوع المشاكل ما بين تمزق الوسائد الهوائية الجانبية إلى أعطال كهربائية في وحدات التحكم بالمركبات، وهو ما يضع الشركة تحت ضغط جديد ويثير مخاوف المستهلكين بشأن السلامة.

استدعاء 100,900 شاحنة رينجرز بسبب خطر تمزق الوسائد الهوائية

الاستدعاء الأول يطال نحو 100,900 سيارة فورد رينجرز من موديلات 2024 حتى 2026.

يعود السبب لاحتمالية احتكاك الوسائد الهوائية الجانبية بالأعمدة B أثناء فتحها، ما قد يؤدي إلى تمزقها وزيادة خطر الإصابات في الحوادث.

وبدأت فورد التحقيق في يونيو بعد اختبار داخلي كشف عن شق يبلغ قطره 12 مم بالقرب من أعلى الوسادة الهوائية الستارية. 

وتعد هذه المشكلة واحدة من أكثر الاستدعاءات خطورة نظرًا لارتباطها المباشر بسلامة الركاب.

استدعاء 213,121 سيارة SUV بسبب عيوب كهربائية

الاستدعاء الثاني يشمل 213,121 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طرازات فورد إكسبلورر ولينكولن أفياتور 2025.

تتعلق المشكلة بوجود مكونات ملحومة بشكل غير صحيح في وحدة التحكم بالهيكل، ما قد يتسبب في سلسلة واسعة من الأعطال تشمل:

  • تعطل مفاتيح النوافذ والمرايا الكهربائية
  • ظهور رسائل خطأ إلكترونية
  • مشاكل في تشغيل ضوء صندوق القفازات، ومصابيح الزينة والسقف
  • أعطال في جهاز الإنذار ومزيل الصقيع الخلفي
    توقف شواحن USB ومنافذ الطاقة 12 فولت
  • خلل في نظام التكييف يؤدي إلى خروج هواء دافئ
  • احتمال عدم إضاءة المصابيح الخلفية للمقطورة أثناء السحب

وقد اكتشفت فورد الخلل بعد مراجعة شكاوى ضمان مرتبطة بتوقف النوافذ الجانبية عن العمل، لتكتشف أن السبب يعود إلى وصلات لحام غير كافية عند أطراف المكونات الإلكترونية.

حتى الآن، سجلت فورد 21 مطالبة ضمان مرتبطة بهذه المشكلة.
لكن طريقة الإصلاح أثارت جدلًا، إذ قررت الشركة:

  • استبدال وحدة التحكم للسيارات التي لم تتجاوز 9000 ميل (14484 كم).
  • الاكتفاء بـ فحص وظيفي للسيارات التي تجاوزت هذا الحد، مع استبدال الوحدة فقط عند الضرورة.

وبحسب فورد، فإن تحليلًا إحصائيًا لفريقها المتخصص في "سيجما ستة" يؤكد أن السيارات التي قطعت أكثر من 9000 ميل دون أعطال، من غير المرجح أن تواجه المشكلة مستقبلًا. 

ومع ذلك، يشكك كثيرون في هذه الاستنتاجات بالنظر إلى تاريخ فورد الطويل مع الاستدعاءات المتكررة.

مع إضافة هذه الحملات الجديدة إلى استدعاء سابق شمل 499,129 سيارة كروس أوفر بسبب خراطيم الفرامل، يرتفع إجمالي السيارات المتأثرة مؤخرًا إلى أكثر من 813,000 مركبة.

يعكس هذا الرقم الضخم أزمة متصاعدة قد تؤثر على ثقة العملاء بماركة فورد، خصوصًا مع تكرار مشاكل السلامة وجودة التصنيع.

