قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم حلال؟ اعرف آراء الفقهاء
الخارجية الإيرانية: قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات يعكس انصياعها لواشنطن
سؤال في النواب لتفعيل أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
بيان هام للخارجية الروسية حول قرار الترويكا الأوروبية بشأن إيران
موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة
احتفاء دائم بالرسول الكريم.. دعوة للعودة إلى أخلاق النبي في ذكرى ميلاده| فيديو
روسيا تدعو الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025
حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية.. دار الإفتاء تجيب
الشركات مش أحسن منا| مدرس ثانوي يطبع صورة هايدي على ملزمة الكيمياء
ماكرون : مستعدون للقيام بدور في تسليم المواقع المحتلة في جنوب لبنان
هل احتفل السلف الصالح بالمولد النبوي؟ الرد الصحيح بالأدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

تسلا
تسلا
عزة عاطف

إذا كنت من معجبي تسلا موديل 3 Performance لكنك تتمنى تصميمًا عمليًا أكثر، فالخبر السعيد أن الشركة ستكشف غدًا عن Model Y Performance الجديدة.

مواصفات الزيارة

السيارة الكروس أوفر ستأتي بمحرك ثنائي مُحسّن يولد قوة 510 حصانًا (380 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 741 نيوتن متر، ما يمكّنها من التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط. 

كما ستحصل على هيكل مُعدّل لزيادة الصلابة وخفض الوزن، إضافة إلى ممتصات صدمات تكيفية، ونوابض فولاذية عالية المتانة، ونظام تعليق أكثر صلابة.

رغم التشابه الكبير مع النسخة العادية من Model Y، إلا أن الإصدار الجديد سيحصل على لمسات رياضية تشمل مصدات معدلة، جناح خلفي أكبر، ناشر هواء محسّن، وجنوط مميزة مع مكابح عالية الأداء مزودة بملاقط حمراء.. 

مقصورة داخلية

من الداخل، من المتوقع أن تمتد الروح الرياضية عبر مقاعد داعمة وتطعيمات من ألياف الكربون، مع بقاء شاشة العرض المركزية بحجم 15.4 بوصة وشاشة خلفية 8 بوصات.

سعر كويل YTo وورقزة

من المرجح أن تُطرح السيارة أولًا في أوروبا والشرق الأوسط قبل أن تصل لاحقًا إلى الولايات المتحدة بسعر يقارب 58 ألف دولار أمريكي.

تسلا تسلا موديل Y سيارات تسلا تسلا model g سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد