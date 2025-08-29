تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

إذا كنت من معجبي تسلا موديل 3 Performance لكنك تتمنى تصميمًا عمليًا أكثر، فالخبر السعيد أن الشركة ستكشف غدًا عن Model Y Performance الجديدة.

مواصفات الزيارة

السيارة الكروس أوفر ستأتي بمحرك ثنائي مُحسّن يولد قوة 510 حصانًا (380 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 741 نيوتن متر، ما يمكّنها من التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط.

كما ستحصل على هيكل مُعدّل لزيادة الصلابة وخفض الوزن، إضافة إلى ممتصات صدمات تكيفية، ونوابض فولاذية عالية المتانة، ونظام تعليق أكثر صلابة.

رغم التشابه الكبير مع النسخة العادية من Model Y، إلا أن الإصدار الجديد سيحصل على لمسات رياضية تشمل مصدات معدلة، جناح خلفي أكبر، ناشر هواء محسّن، وجنوط مميزة مع مكابح عالية الأداء مزودة بملاقط حمراء..

مقصورة داخلية

من الداخل، من المتوقع أن تمتد الروح الرياضية عبر مقاعد داعمة وتطعيمات من ألياف الكربون، مع بقاء شاشة العرض المركزية بحجم 15.4 بوصة وشاشة خلفية 8 بوصات.

سعر كويل YTo وورقزة

من المرجح أن تُطرح السيارة أولًا في أوروبا والشرق الأوسط قبل أن تصل لاحقًا إلى الولايات المتحدة بسعر يقارب 58 ألف دولار أمريكي.