قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. فصل الكهرباء عن قرية أبو بدوي وتوابعها بكفر الشيخ
بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر
بعد غلق مركز للنساء والتوليد بالجيزة.. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
عزة عاطف

بعد أن رسخت مكانتها بمنتجات منزلية مثل المكانس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء، أعلنت شركة دريمي تكنولوجي الصينية، المعروفة بلقب "أبل الصين"، عن دخولها رسميًا عالم السيارات الكهربائية الفائقة السرعة.

تسعى الشركة لمنافسة عمالقة مثل بوغاتي وكوينيجسيج بهدف بناء "أسرع سيارة في العالم"، في خطوة مفاجئة تعكس طموحًا يتجاوز حدود قطاع الأجهزة المنزلية.

خطة طموحة تستند إلى خبرة تقنية

دريمي التي تأسست عام 2017، لا تبدأ من الصفر. فحتى الآن، تمتلك الشركة أكثر من 6000 براءة اختراع، بعضها في مجالات مرتبطة بالسيارات الكهربائية، كما يوظف قسمها الجديد "دريمي أوتو" نحو 1000 متخصص في صناعة السيارات. 

وتخطط الشركة للاستفادة من منظومة التصنيع وسلسلة التوريد الصينية المتطورة، مع احتمالية الدخول في شراكات مع مصنعين راسخين تمنح المشروع مزيدًا من المصداقية.

موعد إطلاق السيارة والمنافسة العالمية

بحسب الصحافة الصينية، من المقرر أن تكشف دريمي عن سيارتها الكهربائية الخارقة بحلول عام 2027. الإعلان التشويقي الذي أطلقته الشركة أظهر صورة ظلية تشبه بوغاتي، ما يثير تساؤلات حول التصميم النهائي.

في المقابل، تشهد ساحة السيارات الفائقة تنافسًا محمومًا:

  • SSC Tuatara تحمل الرقم القياسي الرسمي بسرعة 474.8 كم/ساعة.
  • بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ وصلت إلى 490.48 كم/ساعة عام 2019 لكنها لم تُسجل رسميًا.
  • في أغسطس 2025، سجلت BYD YangWang U9 Track Edition سرعة 472.41 كم/ساعة لتصبح أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم، متفوقة على Rimac Nevera R.

سباق نحو حاجز الـ 500 كم/ساعة

بينما تعمل كوينيجسيج وهينيسي وبوغاتي على مشاريع تهدف لتخطي 500 كم/ساعة، تسعى دريمي لمزاحمة هذه الأسماء التاريخية من موقع غير متوقع. 

ويبقى السؤال: هل تستطيع شركة صنعت شهرتها من المكانس الكهربائية أن تحجز مكانًا بين أساطير السرعة في عالم السيارات؟

السيارات المكانس الكهربائية أسرع سيارة في العالم Dreame مكنسة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر : تشغيل ازدواج خط مياه الكريمات خلال أيام .. يوفر الخدمة لسكان الغردقة ورأس غارب

وفاة شقيقين

شهداء العمل.. القصة الكاملة لمصرع شقيقين صعقا بالكهرباء خلال عملهما في الأرض الزراعية بالمنيا

بالصور

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد