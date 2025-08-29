عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

بعد أن رسخت مكانتها بمنتجات منزلية مثل المكانس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء، أعلنت شركة دريمي تكنولوجي الصينية، المعروفة بلقب "أبل الصين"، عن دخولها رسميًا عالم السيارات الكهربائية الفائقة السرعة.

تسعى الشركة لمنافسة عمالقة مثل بوغاتي وكوينيجسيج بهدف بناء "أسرع سيارة في العالم"، في خطوة مفاجئة تعكس طموحًا يتجاوز حدود قطاع الأجهزة المنزلية.

خطة طموحة تستند إلى خبرة تقنية

دريمي التي تأسست عام 2017، لا تبدأ من الصفر. فحتى الآن، تمتلك الشركة أكثر من 6000 براءة اختراع، بعضها في مجالات مرتبطة بالسيارات الكهربائية، كما يوظف قسمها الجديد "دريمي أوتو" نحو 1000 متخصص في صناعة السيارات.

وتخطط الشركة للاستفادة من منظومة التصنيع وسلسلة التوريد الصينية المتطورة، مع احتمالية الدخول في شراكات مع مصنعين راسخين تمنح المشروع مزيدًا من المصداقية.

موعد إطلاق السيارة والمنافسة العالمية

بحسب الصحافة الصينية، من المقرر أن تكشف دريمي عن سيارتها الكهربائية الخارقة بحلول عام 2027. الإعلان التشويقي الذي أطلقته الشركة أظهر صورة ظلية تشبه بوغاتي، ما يثير تساؤلات حول التصميم النهائي.

في المقابل، تشهد ساحة السيارات الفائقة تنافسًا محمومًا:

SSC Tuatara تحمل الرقم القياسي الرسمي بسرعة 474.8 كم/ساعة.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ وصلت إلى 490.48 كم/ساعة عام 2019 لكنها لم تُسجل رسميًا.

في أغسطس 2025، سجلت BYD YangWang U9 Track Edition سرعة 472.41 كم/ساعة لتصبح أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم، متفوقة على Rimac Nevera R.

سباق نحو حاجز الـ 500 كم/ساعة

بينما تعمل كوينيجسيج وهينيسي وبوغاتي على مشاريع تهدف لتخطي 500 كم/ساعة، تسعى دريمي لمزاحمة هذه الأسماء التاريخية من موقع غير متوقع.

ويبقى السؤال: هل تستطيع شركة صنعت شهرتها من المكانس الكهربائية أن تحجز مكانًا بين أساطير السرعة في عالم السيارات؟