ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

تعد الحموضة من المشكلات الصحية الشائعة بين شريحة كبيرة من الناس وتسبب الأم عديدة وصعوبات في النوم.

وفي بعض الأحيان تحدث الحموضة بسبب تناول بعض الأطعمة التي تزيد من حرقة المعدة وارتجاع المرئ.

أنواع المشروبات إلى تفاقم اعراض ارتجاع المرئ ومن المشروبات الممنوعة:

1-المشروبات الغازية:

الفقاعات في المشروب الغازي، قد تتوسع في المعدة مسببة ضغط على العضلة العاصرة، مما يؤدي بدوره إلى ارتداد تدفق الحمض إلى المريء.

2-المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

تتسبب مادة الكافيين في تفاقم حمض المعدة، ومن المشروبات التي تحتوي على الكافيين القهوة والشاي. لذا فأنه من الأفضل استبدال تلك الأنواع بمشروبات خالية من الكافيين مثل شاي الزنجبيل.

3-مشروب الشكولاتة:

تحتوي الشكولاته على كلا من الكافيين والكاكاو، وكلاهما قد يتسبب في زيادة الحموضة. لذا فأنه من الأفضل لك تجنبها.

4-عصائر الفواكه الحمضية:

قد يؤدي شرب العصائر الحمضية إلى تفاقم اعراض ارتجاع المريء. ومن العصائر الحمضية:

-عصير الليمون.

-عصير البرتقال.

-عصير الجريب فروت.