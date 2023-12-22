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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

صدى البلد

ينتقل كل ما تأكله عن طريق الفم والمريء إلى المعدة، فإذا كان لديك حموضة وأكلت أطعمة معينة تشعر بالألم وتتفاقم أعراض الارتجاع الحمضي، فتقل قبضة العضلة التي تلعب دور الصمام الفاصل ما بين المريء والمعدة،

لذا نقدم لك في هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى اطعمه تسبب الحموضه ( الارتجاع الحمضى )..

الطماطم (البندورة). يشمل ذلك منتجات الطماطم مثل الصلصة والشوربة والعصير. 

تزيد الطماطم إنتاج حمض المعدة، لذلك إذا كنت تعاني من الحموضة قلل الطبخ باستخدام الطماطم، وحد من تناول البيتزا والمعكرونة وصلصلة الطماطم.

الحمضيات. مثل البرتقال واليوسفي والليمون (الحامض) والجريب فروت وعصائر هذه الفواكه. 

تزيد هذه العصائر نسبة حامض الستريك في المعدة، وتؤدي إلى تفاقم الحموضة.

لذالك ممنوع وصفات التخسس على من يعانى من ارتجاع حمضى

البصل. إذا شعرت بالحموضة ابتعد عن البصل، لأنه يزيد الرقم الهيدروجيني ويفاقم الحموضة والتجشؤ وحرقة المعدة. لا يؤثر طبخ البصل كثيراً على ما يسببه للحموضة. 

إذا كان استخدامك للبصل ضرورياً استعمل البصل الأخضر أو الكراث.

المشروبات الغازية: يزيد الغاز المنبعث من المشروبات الغازية ضغط المعدة، ويجبر ذلك العضلة المريئية على أن تظل مفتوحة، ما يفاقم مشكلة ارتجاع حمض المعدة. عليك أيضاً الانتباه إلى أن المشروبات الغازية الخاصة بالحمية تزيد الحموضة أكثر من المشروبات الغازية العادية.

الأطعمة الغنية بالتوابل: من أكثر مسببات الحموضة لدى المصابين بالارتجاع الحمضي، وقد بينت الدراسات أن كثرة التوابل تهيج المريء، ويزيد ذلك الشعور بالحرقة.

الأطعمة الدهنية: يتم هضم هذه الأطعمة ببطء، ويزيد ذلك من عملية إنتاج المعدة للحمض. إذا كنت مضطراً لأكل أطعمة دهنية لابد أن يكون ذلك قبل موعد النوم ببضع ساعات، لأنها تزيد معدل التجشؤ والحرقة.

القهوة: على الرغم من عدم تأكيد الأبحاث لسبب تأثير القهوة على زيادة الحموضة، إلا أن أغلب الاحتمالات تُرجِع السبب إلى الكافيين، خاصة أن القهوة منزوعة الكافيين تؤدي إلى زيادة الحموضة بنسبة قليلة.

الشوكولا: بيّن بحث من جامعة ميتشغان أنه يتم إطلاق كميات كبيرة من السيروتونين عندما يتناول الشوكولا من لديهم الارتجاع الحمضي.

يسبب السيروتونين استرخاء لعضلة المريء، ويلعب ذلك دوراً في زيادة ارتجاع حمض المعدة. لكن تشير الأبحاث إلى أن الشوكولا الداكنة قد تؤدي إلى أعراض أكثر شدة لدى من يعانون من الارتجاع الحمضي.

 

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