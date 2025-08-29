ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة النهائية التي ستخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن منافسات الحولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، في واحدة من أبرز مباريات الموسم، والتي ينتظرها عشاق الكرة المصرية لما تحمله من ندية وإثارة بين الفريقين.

حراسة المرمى

مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع

أشرف داري، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد، عابدين، مصطفى العش، أحمد كوكا.

خط الوسط

أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، رضا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم

نيتس جراديشار، محمد شريف.

القائمة جاءت بتواجد العناصر الأساسية التي يعول عليها ريبيرو في تقديم عرض قوي، إلى جانب الأسماء الجديدة التي تسعى لإثبات جدارتها.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام منافس مباشر، في ظل تطلعات الجماهير لرؤية أداء مميز يليق باسم الفريق الأحمر.