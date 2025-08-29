قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

علياء قمرون
علياء قمرون
رامي المهدي

كشفت التحقيقات مع التيك توكر علياء قمرون، عن عدة مفاجآت صادمة في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سردت المتهمة تفاصيل نشأتها الاجتماعية، وسبب إقدامها على تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرباح التي حققتها من الفيديوهات المنشورة على صفحاتها الشخصية.

وقالت قمرون أمام النيابة العامة: اشتغلت عاملة نظافة لمدة 6 شهور من شهر يونيو 2024 حتى يناير 2025 وبعد كده بعت مناديل وولاعات وبارفانات لحد ما سبت الشغل ده في مارس 2020 واشتغلت في التيك توك.

وأضافت عن أرباحها: كان بيدخلي من المستشفى في الشهر 3000 جنيه شيفت لمدة 3 ساعات، وكنت بكسب من بيع الحاجات دي حوالي ما بين 7000 جنيه لـ10000 جنيه.

واستكملت: سبت الشغل واتجهت للتيك توك علشان لقيت فيه رزق أكثر وأنا كنت عاوزة أجهز نفسي علشان أتجوز انا مخطوبة بقالي 8 شهور لواحد مطلق وعنده 3 بنات اسمه محمود بس معرفش حاجة عن اسمه غير كده وهو شغال شيف في مطعم بيتزا في اسكندرية وهو اتقدملي وخالي اللي قابله وقرأ الفاتحة معاه.

علياء قمرون أقوال علياء قمرون التيك توكر علياء قمرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

بالصور

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد