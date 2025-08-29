كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

كشفت التحقيقات مع التيك توكر علياء قمرون، عن عدة مفاجآت صادمة في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سردت المتهمة تفاصيل نشأتها الاجتماعية، وسبب إقدامها على تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرباح التي حققتها من الفيديوهات المنشورة على صفحاتها الشخصية.

وقالت قمرون أمام النيابة العامة: اشتغلت عاملة نظافة لمدة 6 شهور من شهر يونيو 2024 حتى يناير 2025 وبعد كده بعت مناديل وولاعات وبارفانات لحد ما سبت الشغل ده في مارس 2020 واشتغلت في التيك توك.

وأضافت عن أرباحها: كان بيدخلي من المستشفى في الشهر 3000 جنيه شيفت لمدة 3 ساعات، وكنت بكسب من بيع الحاجات دي حوالي ما بين 7000 جنيه لـ10000 جنيه.

واستكملت: سبت الشغل واتجهت للتيك توك علشان لقيت فيه رزق أكثر وأنا كنت عاوزة أجهز نفسي علشان أتجوز انا مخطوبة بقالي 8 شهور لواحد مطلق وعنده 3 بنات اسمه محمود بس معرفش حاجة عن اسمه غير كده وهو شغال شيف في مطعم بيتزا في اسكندرية وهو اتقدملي وخالي اللي قابله وقرأ الفاتحة معاه.