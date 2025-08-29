مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات الأمريكية ستبدأ غدا السبت الانسحاب من عدة مناطق في العاصمة العراقية، منها المنطقة الخضراء، مقر قيادة العمليات المشتركة، ومطار بغداد.

تنفيذ الاتفاق المشترك

وقال «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد» أن السبب المعلن للانسحاب هو تنفيذ الاتفاق المشترك بين بغداد وواشنطن، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الانسحاب في سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية في 2026.

ولفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن هناك عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول مثل إيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا أصدروا بيانا مشتركا، نددوا خلاله بسعي إسرائيل للعدوان على مدينة غزة واحتلالها.

منظمة التحرير الفلسطينية

وأضاف أنه في الوقت ذاته، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا بمنع قيادات فلسطينية عديدة من بينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل.