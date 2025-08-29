عقب إعلان قطع العلاقات .. بكري: حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل 3 مليارات دولار سنويًا

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الأمم المتحدة أعلنت رسميًا حدوث مجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، بينما استجابت الدول والمنظمات الدولية بتحركات وتصريحات عدة، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل، مؤكدًا أن القرار جاء بسبب السياسات العدوانية لإسرائيل التي امتدت إلى القدس والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

حجم الصادرات التركية

وأوضح «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، ويبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 9.5 مليار دولار سنويًا.

الأوضاع في غزة

وقال الإعلامي مصطفى بكرى إنه لابد من الإنتباه جيداً بشأن الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو اليمن وغير اليمن.

وشدد على أن إسرائيل لن توافق على وقف القتال، بل تسعى إلى هدنة مؤقته، وأن حوالي 766 ألف شخص غادروا من مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت حدوث مجاعة رسميا، وتلك هي المؤامرة التي يتم تنفيذها أمام العالم.

قطع العلاقات التجارية

