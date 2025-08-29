متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلة الإيكونوميست البريطانية نشرت تقريرًا شديد اللهجة يفضح سياسات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال بكري خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد» أن التقرير وصف تصرّف إسرائيل بإيقاف الشاحنات المخصصة للمساعدات الإنسانية لأسابيع عند معبر رفح، واعتبر الادعاءات الإسرائيلية حول سلامة المساعدات بالمثيرة للسخرية.

المساعدات الإنسانية

ونوه أن التقرير أكد دور الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإعداد خطط لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن أي تأخير أو تعقيدات في إيصال المساعدات ليس من إرادة مصر، بل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على المعابر.

قضية فلسطين

وتابع بكري قائلا: ياريت الخونة اللي بيرددوا جملة شهداء بالملايين.. على القدس رايحين يقرأوا هذا التقرير، مبدأنا ثابت نحو قضية فلسطين، وهو أنها قضية أمن وطني عربي.

السفارة الإسرائيلية

واختتم بكري: تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية.. لكنكم لا تقدرون، الفلاح اللي قاعد في أي مكان بمصر بيفهم أكثر من هؤلاء الخونة، وعارف كم تحمل الجيش والشرطة.