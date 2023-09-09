احتفالية تكريم لأبناء ضباط المراقبة الجوية من المتفوقين علميا ورياضيا| صور

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، احتفالية لتكريم أبناء ضباط المراقبة الجوية من متفوقي المراحل التعليمية المختلفة، والحاصلين على بطولات رياضية، وذلك بحضور كابتن إيهاب محيي الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وأسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بالشركة الوطنية.

وأعرب كابتن إيهاب محيي الدين، عن سعادته بوجود هذا الجمع من أسر ضباط المراقبين الجويين، وحرص على تهنئة أبناءهم المتفوقين دراسيا بالمرحلة التعليمية المختلفة، معربًا عن سعادته للجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي من أجل دعم أعضاءه من المراقبين الجويين والعاملين بشركة الملاحة الجوية، وتحفيزه بشكل دائما من خلال تقدير جهودهم وأبناءهم أيضا.

وقدم كابتن إيهاب محي الدين، الشكر لضباط المراقبة الجوية، على الجهود التي يبذلونها في أماكن عملهم بالمطارات المصرية المختلفة، على مدار الفترات الماضية، في الوقت الذي تشهد فيه حركة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية نشاط ملحوظ وكثافة في حركة التشغيل.

وتقدم الكابتن محمد عبدالمنعم نائب رئيس النادي، نيابة عن كابتن أحمد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، بالتهنئة لجميع المراقبين الجويين بتفوق أبناءهم في المراحل الدراسية، مؤكدا على دعم مجلس إدارة النادي، لكافة الأعضاء المتواجدين تحت مظلته عن طريق توفير كافة وسائل الدعم التي يحتاجها أعضاء النادي وأسرهم أيضا، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المراقبين الجويين، ويساعدهم على أداء عملهم بأعلى كفاءة وخلق جو مناسب يساعد على دفع قدراتهم للعمل بشكل مستمر.

وقال نائب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، إن النادي شهد خلال الفترة الماضية، توسع الأنشطة والخدمات التي يقدمها للأعضاء، سواء على مستوى الدعم الاجتماعي أو النشاط الترفيهي، بالإضافة إلى النشاط العلمي أيضا. ونوه إلى الجمعية العمومية الدورية لمجلس إدارة النادي والمقرر انعقادها في 18 سبتمبر الجاري، لمناقشة الملفات والأمور المتعلقة بالنادي.

شارك في الاحتفالية، أعضاء مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، وهم ( ك. محمد حسن سعد ، ك . أحمد نصر ، ك .أحمد سعيد ، ك معتز لاشين ، ك . محمد إمبابي ، ك . محمد رشوان ) .