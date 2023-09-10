أستاذ جيولوجيا: من الصعب تعرض المغرب لتسونامي

استبعد عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تعرض المغرب لتسونامي على خلفية تعرضها لـ الزلزال المدمر.

وقال عباس شراقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "زلزال المغرب بعيد عن البحر وبالتالي من الصعب حدوث تسونامي".

وأضاف عباس شراقي: "من شروط حدوث تسونامي قوة وشدة الزلزال وتواجد مركزه في البحر وأن تكون بؤرة الزلزال على فالق".

ولفت عباس شراقي إلى مركز الزلزال كان في منطقة جبلية بعيدة عن البحر، مضيفا: "المناطق الجبلية بها كثافة سكان قليلة".

وتابع عباس شراقي: "الدوائر النارية في المحيط الهادئ هي الأكثر حدوثا لـ تسونامي، ومن بين الدول المعرضة لتسونامي هي اليابان".