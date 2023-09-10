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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جيولوجيا: من الصعب تعرض المغرب لتسونامي

صدى البلد

استبعد عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تعرض المغرب لتسونامي على خلفية تعرضها لـ الزلزال المدمر.

 

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وقال عباس شراقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "زلزال المغرب بعيد عن البحر وبالتالي من الصعب حدوث تسونامي".

 

وأضاف عباس شراقي: "من شروط حدوث تسونامي قوة وشدة الزلزال وتواجد مركزه في البحر وأن تكون بؤرة الزلزال على فالق".

 

ولفت عباس شراقي إلى مركز الزلزال كان في منطقة جبلية بعيدة عن البحر، مضيفا: "المناطق الجبلية بها كثافة سكان قليلة".

 

وتابع عباس شراقي: "الدوائر النارية في المحيط الهادئ هي الأكثر حدوثا لـ تسونامي، ومن بين الدول المعرضة لتسونامي هي اليابان".

 

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