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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء الجيولوجيا يعلقون على مأساة زلزال المغرب المدمر

صدى البلد

أكد العديد من علماء ومتخصصي الجيولوجيا أن الزلازل في شمال أفريقيا، رغم أنها ليست متكررة، فإنها متوقعة. 

ووفقا للنيويورك تايمز، معدل الاصطدامات بالقرب من المغرب بطيء إلى حد ما، حيث تصطدم الصفائح بمعدل 4 إلى 6 ملليمترات فقط في السنة، مما يعني أن الزلازل لا تحدث كثيرًا في هذه المنطقة. 

ووفقًا لجوديث هوبارد، عالمة الجيولوجيا في جامعة كورنيل، فإن المرور البطيء للصفائح الأرضية؛ يجعل من الصعب قياس الحركة وتحديد الصدوع الأكثر عرضة للزلازل في المنطقة.

وبحسب ما نشرته نيويورك تايمز، لا يزال العلماء يحددون العديد من التفاصيل حول هذا الحدث الأخير، بما في ذلك الخطأ الدقيق المسؤول عن الدمار.

وتقدم الزلازل التاريخية إجابات قليلة على هذا السؤال، وفقًا للدكتورة هوبارد. وقالت: "لا توجد معلومات عن وقوع أي زلازل على أي من هذه الصدوع".

وأوضحت أنه حتى الصدع الذي تسبب في أعنف زلزال في المغرب في التاريخ الحديث - زلزال بقوة 5.8 درجة في عام 1960 أدى إلى مقتل 12 ألف شخص - "لا يزال مجهولا إلى حد كبير".

وقال الدكتور هوبارد إن التفاصيل الأخرى الصعبة للدراسة هي عمق الزلزال. غالبًا ما يعين العلماء في البداية عمقًا بناءً على تقديرات تقريبية، ثم يقومون بعد ذلك بتحسين هذه القيم مع ظهور المزيد من البيانات. 

وتسلط تقديرات وكالات رصد الزلازل المختلفة الضوء على حالة عدم اليقين: فقد حدد التقييم المبكر لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عمق زلزال المغرب عند 11.5 ميلًا، ثم قام بتحديثه إلى 16.3 ميلًا. ويقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي حاليًا عمقه بـ 7.2 ميل.

ويؤثر عمق الزلزال على شدة الاهتزاز وانتشاره. كلما كان الزلزال أقل سطحية عندما يضرب، كلما كانت الهزة التي يسببها على السطح أكثر شدة. 

ونوه الدكتور هوبارد بأن الهزات الناجمة عن الزلازل العميقة قد لا تكون قوية، ولكن يمكن الشعور بها عبر مساحة أوسع من السطح.

كما أشار جاشا بوليت، عالم الزلازل والأستاذ الفخري في جامعة البوليتكنيك بولاية كاليفورنيا، إلى أن نمط الهزات الارتدادية يشير إلى أن الزلزال المغربي انكسر إلى الشمال الشرقي في اتجاه مراكش، مما أدى على الأرجح إلى تكثيف الهز المدمر في المدينة.

الجيولوجيا المغرب الزلازل

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