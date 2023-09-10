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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة عودة الونش إلى الزمالك قبل يناير

الونش
الونش

قال الإعلامي مجدى عبد الغنى إن محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لن يعود إلى صفوف القلعة البيضاء قبل يناير المقبل.

كشف مجدى عبد الغنى خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس على قناة الشمس إن البرنامج التأهيلى الذى يخضع له الونش للشفاء من الصليبي في الفترة الحالية يسير بانتظام تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأكد عبد الغنى أن الونش أمامه 4 شهور قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لنادى الزمالك،ولن يعود قبل هذه الفترة.

الونش والزمالك 

وجه محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة لعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر الونش عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورته مع عبد الواحد السيد، وكتب: "ألف شكر يا محترم على سؤالك الدائم وعلى تعبك معايا".

الزمالك حمدي الونش

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