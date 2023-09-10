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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العقليّة.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" وعن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (العقليّة… “علم نفس النجاح الجديد”)، تأليف: كارول س دويك. ترجمة: علي أحمد ناصر.

يلخص الكتاب العقلية التي نعمل وفق أوامرها في كل لحظة من لحظات حياتنا، ويشرح خصائص العقلية المتطورة والثابتة، وكيف تؤثر كل منها في نجاح صاحبها وتفاعله مع محيطه.
كما يمثل الكتاب نقطة تحول من المدرسة السلوكية إلى نظيرتها الذهنية، ويتضمن فلسفة خاصة لعوامل النجاح ومؤثراته في مجالات مختلفة، كالمدرسة والجامعة والشركة والبيت.

كتاب (العقليّة… “علم نفس النجاح الجديد”)، تأليف: كارول س دويك. ترجمة: علي أحمد ناصر. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة السورية العامة للكتاب الكتاب الإلكتروني المشروع الوطني للترجمة كتاب العقلي ة علم نفس النجاح الجديد” كارول س دويك

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