انهيار جزئي لعقار في الدخيلة بالإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة الجبل انهيار أسقف أحد الغرف بعقار بمنطقة العلاف، غربي الإسكندرية، وذلك دون وجود إصابات أو ضحايا.

تلقت مديرية التضامن بالإسكندرية إشارة من غرفه عمليات المحافظة تفقد بانهيار سقف احد الغرف بعقار بمنطقة العلاف الدخيلة الجبل.

وبناء على تعليمات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وجهت مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية، بسرعة توجه المهندس عبد القادر عبد الرحمن، رئيس وحدة الدخيلة الجديدة إلى مقر الحادث.

ومن خلال المعاينة تبين أن العقار مكون من ثلاث أدوار والدور شقتين، وبالمعاينة تبين سقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي ولا يوجد إصابات.

وأفادت المعاينة أن العقار يسكن فيه 6 أسرة، منهم أسره تحصل علي معاش تكافل وكرامة، وجاري عمل أبحاث اجتماعية لمساعدة الأسر المتضررة.