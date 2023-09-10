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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جزئي لعقار في الدخيلة بالإسكندرية

انهيار سقف عقار غربي
انهيار سقف عقار غربي الإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة الجبل انهيار أسقف أحد الغرف بعقار بمنطقة العلاف، غربي الإسكندرية، وذلك دون وجود إصابات أو ضحايا.

تلقت مديرية التضامن بالإسكندرية إشارة من غرفه عمليات المحافظة تفقد بانهيار سقف احد الغرف بعقار بمنطقة العلاف الدخيلة الجبل.

تضامن الإسكندرية: بحوث اجتماعية للأسر المتضررة من انهيار سقف عقار كوم الدكة

الصور الأولى لعقار كوم الدكة المنهار وسط الإسكندرية

وبناء على تعليمات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وجهت مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية، بسرعة توجه المهندس عبد القادر عبد الرحمن، رئيس وحدة الدخيلة الجديدة إلى مقر الحادث.

ومن خلال المعاينة تبين أن العقار مكون من ثلاث أدوار والدور شقتين، وبالمعاينة تبين سقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي ولا يوجد إصابات.

وأفادت المعاينة أن العقار يسكن فيه 6 أسرة، منهم أسره تحصل علي معاش تكافل وكرامة، وجاري عمل أبحاث اجتماعية لمساعدة الأسر المتضررة.

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