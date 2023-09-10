الدفاع الروسية تعلن عن هجوم أوكراني بالمسيرات على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم.



ووفقا لوكالة "رويترز"، لم توضح الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليجرام ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة، لم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا في شأن تلك الهجمات.



وكان رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، قد أعلن، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين جديدتين غرب شبه جزيرة القرم. وذلك بعدما أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال غرب شبه الجزيرة.



وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أكسينوف على قناته في "تيليجرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار تابعتين لأوكرانيا في غرب شبه جزيرة القرم.



وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".



وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.